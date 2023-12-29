НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса

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Национальный банк Украины смягчил ряд ограничений для населения и бизнеса, чтобы упростить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности для экспорта и импорта электроэнергии, а также обеспечить соблюдение прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, с 29 декабря предоставлена возможность НЭК "Укрэнерго" перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных связей "Joint Allocation Office" (JAO) за проведение совместного скоординированного распределения пропускной способности.

"Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве в случае повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате атак со стороны России, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украину", – пояснили в НБУ.

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Также с 29 декабря представители платежных услуг смогут на основании Справки о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины выплачивать денежную помощь от международных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте.

Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.

Кроме того, Нацбанк дополнил перечень исключений из запрета на проведение расходных операций по счетам резидентов РФ и Беларуси, находящихся на законных основаниях на территории Украины, операциями по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

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Все указанные предусмотрены постановлением правления НБУ от 28 декабря 2023 года №195.

Напомним:

Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривны на 0,96% или на 36 коп. - до 37,98 гривны за доллар.