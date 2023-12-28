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Гривня завершает год, обновив минимум официального курса

Четверг, 28 декабря 2023, 20:39 - Анастасия Жарикова
 
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Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривни на 0,96%, или на 36 коп. - до 37,98 гривни за доллар. 

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Установленный в последний день торгов на межбанковском валютном рынке курс будет действовать до конца года - с 29 по 31 декабря.

Справочное значение курса гривны, которое устанавливается Нацбанком на 12:00, в четверг также снизилось на 1%, или на 39 коп. - до 37,9404 грн/долл.

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Напоминаем:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

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