Гривня завершает год, обновив минимум официального курса

getty images

Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривни на 0,96%, или на 36 коп. - до 37,98 гривни за доллар.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Установленный в последний день торгов на межбанковском валютном рынке курс будет действовать до конца года - с 29 по 31 декабря.

Справочное значение курса гривны, которое устанавливается Нацбанком на 12:00, в четверг также снизилось на 1%, или на 39 коп. - до 37,9404 грн/долл.

Реклама:

Напоминаем:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.