В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
Объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое относительно 2022 года и достигли 480 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство экономики на сайте Правительственного портала.
За словами министра экономики Юлии Свириденко, за последние месяцы через Prozorro проходит 80% всех закупок.
За 2022 год Prozorro несколько сократили процедуру закупок под требования военного положения.
Как отмечают в Министерстве экономики, главная цель государственных закупок - тратить государственные средства на закупки товаров внутреннего производства. В минэкономики уверяют, что это может вернуть до 40% государственных средств налогами.
Напомним:
В 2023 году бюджетов разных уровней через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи получили более 14 млрд гривен.