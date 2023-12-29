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В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов

Пятница, 29 декабря 2023, 12:25 - Экономическая правда

Объемы закупок через систему Prozorro выросли втрое относительно 2022 года и достигли 480 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики на сайте Правительственного портала.

За словами министра экономики Юлии Свириденко, за последние месяцы через Prozorro проходит 80% всех закупок. 

За 2022 год Prozorro несколько сократили процедуру закупок под требования военного положения.

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Как отмечают в Министерстве экономики, главная цель государственных закупок - тратить государственные средства на закупки товаров внутреннего производства. В минэкономики уверяют, что это может вернуть до 40% государственных средств налогами.

Напомним:

В 2023 году бюджетов разных уровней через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи получили более 14 млрд гривен.

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Prozorro государственные закупки экономика инвестиции
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