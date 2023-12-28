У 2023 році через Прозорро.Продажі бюджети різних рівнів заробили понад 14 мільярдів

У 2023 році бюджетів різних рівнів через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі отримали понад 14 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

Зазначається, що 14 млрд грн надійшли за підсумками майже 20 тис успішних торгів, які відбулися в системі цьогоріч. За результатами аукціонів стартова ціна на активи зросла майже вдвічі.

"Цього року майже 26 тисяч учасників — малий, середній та великий бізнес, а також громадяни, що шукали активи для своїх потреб, взяли участь в електронних торгах. Вони купували та орендували на онлайн-аукціонах державну та комунальну нерухомість, землю, отримували в прозорий спосіб спецдозволи на користування надрами, промисел, змагалися за активи банкрутів, ліквідованих банків", — зазначила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Крім того, з 14 млрд грн понад 4.8 млрд грн складають кошти, залучені Фондом гарантування вкладів від продажу активів банків, що ліквідуються, ще 3.3 млрд грн надійшло до бюджетів різних рівнів за підсумками онлайн-аукціонів з малої приватизації державного та комунального майна.

За кількістю успішних аукціонів найактивніше з системою цього року працювала Укрзалізниця — понад 2 тис. завершених торгів. Серед топ-5 організаторів також Укртелеком, Держрибагентство та регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

"Найдорожчий реалізований актив в системі у 2023 році — майно збанкрутілого ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", яке продали за майже 700 млн грн. Серед топ-3 активів з найвищою фінальною вартістю — два лоти від Фонду гарантування вкладів", – йдеться в повідомленні.

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"У 2023 році в системі Прозорро.Продажі реалізовували активи на державних онлайн-аукціонах понад 3.5 тисячі організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд держмайна, профільні відомства, громади, державні підприємства, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси", — прокоментував Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Нагадаємо:

Перші сім державних акціонерних товариств, які повністю належать державі, почали продаж своїх активів за новими правилами через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.