БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

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Бюро экономической безопасности провело обыски в подконтрольных одесскому бизнесмену складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Бюро не указывает имя бизнесмена, но отмечает, что ранее в отношении него были применены персональные санкции за контрабанду и 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство.

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что описанию соответствует одесский бизнесмен Вадим Альперин.

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"Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе и от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", - добавили в Бюро.

По результатам 6 обысков детективы изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

По информации аналитиков ориентировочные убытки от незаконной деятельности упомянутых компаний составляют 127 млн грн.

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Продолжаются следственные действия и устанавливается полный круг причастных к преступлениям лиц. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский 28 декабря подписал принятый Верховной Радой законопроект №5420, которым криминализируется контрабанда.