БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Бюро экономической безопасности провело обыски в подконтрольных одесскому бизнесмену складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Бюро не указывает имя бизнесмена, но отмечает, что ранее в отношении него были применены персональные санкции за контрабанду и 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство.
Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что описанию соответствует одесский бизнесмен Вадим Альперин.
"Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе и от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", - добавили в Бюро.
По результатам 6 обысков детективы изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.
По информации аналитиков ориентировочные убытки от незаконной деятельности упомянутых компаний составляют 127 млн грн.
Продолжаются следственные действия и устанавливается полный круг причастных к преступлениям лиц. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский 28 декабря подписал принятый Верховной Радой законопроект №5420, которым криминализируется контрабанда.