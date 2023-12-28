Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди
Президент Володимир Зеленський 28 грудня підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт №5420, яким криміналізується контрабанда.
Про це свідчить інформація в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Як зазначив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, у законопроєкті було враховано поправки, на яких наполягав бізнес. Зокрема:
- пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5 разів;
- пороги для контрабанди підакцизними товарами - вдвічі;
- вступ в силу положень щодо товарної контрабанди відкладається до середини 2024-го року (дедлайн МВФ по перезавантаженню БЕБ).
Також у законі було враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину.
Та суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями – вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.
Нагадуємо:
Верховна Рада на засіданні 9 грудня ухвалила в другому читання законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди.