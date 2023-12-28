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Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди

Четвер, 28 грудня 2023, 17:52 - Анастасія Жарикова

Президент Володимир Зеленський 28 грудня підписав прийнятий Верховною Радою законопроєкт №5420, яким криміналізується контрабанда.

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як зазначив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, у законопроєкті було враховано поправки, на яких наполягав бізнес. Зокрема:

  • пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5 разів;
  • пороги для контрабанди підакцизними товарами - вдвічі;
  • вступ в силу положень щодо товарної контрабанди відкладається до середини 2024-го року (дедлайн МВФ по перезавантаженню БЕБ).

Також у законі було враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину.

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Та суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями – вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 9 грудня ухвалила в другому читання законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди.

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