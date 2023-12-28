Кабмін змінив термін дії свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних вантажів

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Кабінет міністрів змінив строк дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Для транспортування паливних та вибухонебезпечних речовин, організації повинні мати відповідні дозвільні документи. Зокрема, отримання свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів. Ці документи видаються у сервісних центрах МВС. Строк їхньої дії на сьогодні становить 1 рік", - заявили в МВС.

Зазначається, що лише впродовж 2023 року сервісні центри МВС видали та продовжили термін понад 40 тисяч 800 свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів.

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Раніше, якщо строк дії свідоцтва на перевезення небезпечних вантажів закінчувався під час дії воєнного стану, він автоматично продовжувався. Цим документом можна було користуватись на території України під час дії воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування.

Натомість уряд і МВС ухвалили низку документів, у зв’язку з чим і було скасовано продовження строків дії свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану.

"Для отримання відповідного документа організація або перевізник звертається до будь-якого зручного регіонального сервісного центру МВС. Фахівці здійснюють перевірку відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу.

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Свідоцтво видається на всі транспортні засоби EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорій N та O, які успішно пройшли обов’язковий технічний контроль та придатні до перевезення небезпечних вантажів", - пояснили в МВС.

Економічна правда