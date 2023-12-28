Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря.
Об этом сообщает российское издание РБК.
Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.
Биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться.
Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
В техподдержке криптобиржи объяснили, что письма о закрытии позиций направляются тем, чье местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации.
Напоминаем:
Крупнейшая криптобиржа Binance прекращает поддержку P2P-обмена криптовалют для россиян с 31 января 2024 года. При этом, у россиян сохраняются возможности обходить ограничения.
Криптовалютная биржа Binance объявила, что с 15 ноября прекращает поддержку депозитов в российских рублях.
Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.