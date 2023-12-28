Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря

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Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря.

Об этом сообщает российское издание РБК.

Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств.

Биржа предупредила, что начиная с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться.

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Команда Binance просит россиян погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.

В техподдержке криптобиржи объяснили, что письма о закрытии позиций направляются тем, чье местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации.

Напоминаем:

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Крупнейшая криптобиржа Binance прекращает поддержку P2P-обмена криптовалют для россиян с 31 января 2024 года. При этом, у россиян сохраняются возможности обходить ограничения.

Криптовалютная биржа Binance объявила, что с 15 ноября прекращает поддержку депозитов в российских рублях.

Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.