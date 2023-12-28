В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов

В 2023 году бюджеты разных уровней через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи получили более 14 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

Отмечается, что 14 млрд грн поступили по итогам почти 20 тыс успешных торгов, которые состоялись в системе в этом году. По результатам аукционов стартовая цена на активы выросла почти вдвое.

"В этом году почти 26 тысяч участников - малый, средний и крупный бизнес, а также граждане, которые искали активы для своих нужд, приняли участие в электронных торгах. Они покупали и арендовали на онлайн-аукционах государственную и коммунальную недвижимость, землю, получали прозрачным способом спецразрешения на пользование недрами, промысел, соревновались за активы банкротов, ликвидированных банков", - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Кроме того, из 14 млрд грн более 4.8 млрд грн составляют средства, привлеченные Фондом гарантирования вкладов от продажи активов ликвидируемых банков, еще 3.3 млрд грн поступило в бюджеты разных уровней по итогам онлайн-аукционов по малой приватизации государственного и коммунального имущества.

По количеству успешных аукционов активно с системой в этом году работала Укрзализныця - более 2 тыс. завершенных торгов. Среди топ-5 организаторов также Укртелеком, Госрыбагентство и региональное отделение Фонда госимущества по Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

"Самый дорогой реализованный актив в системе в 2023 году - имущество обанкротившегося ПАО "Ильичевский масложировой комбинат", которое продали за почти 700 млн грн. Среди топ-3 активов с самой высокой финальной стоимостью - два лота от Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

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"В 2023 году в системе Прозорро.Продажи реализовывали активы на государственных онлайн-аукционах более 3.5 тысячи организаторов. Это Фонд гарантирования вкладов, Фонд госимущества, профильные ведомства, общины, государственные предприятия, арбитражные управляющие, частные исполнители и бизнесы", - прокомментировал Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.

Напомним:

Первые семь государственных акционерных обществ, которые полностью принадлежат государству, начали продажу своих активов по новым правилам через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро.Продажи.