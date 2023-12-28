В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
В 2023 году бюджеты разных уровней через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи получили более 14 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
Отмечается, что 14 млрд грн поступили по итогам почти 20 тыс успешных торгов, которые состоялись в системе в этом году. По результатам аукционов стартовая цена на активы выросла почти вдвое.
"В этом году почти 26 тысяч участников - малый, средний и крупный бизнес, а также граждане, которые искали активы для своих нужд, приняли участие в электронных торгах. Они покупали и арендовали на онлайн-аукционах государственную и коммунальную недвижимость, землю, получали прозрачным способом спецразрешения на пользование недрами, промысел, соревновались за активы банкротов, ликвидированных банков", - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Кроме того, из 14 млрд грн более 4.8 млрд грн составляют средства, привлеченные Фондом гарантирования вкладов от продажи активов ликвидируемых банков, еще 3.3 млрд грн поступило в бюджеты разных уровней по итогам онлайн-аукционов по малой приватизации государственного и коммунального имущества.
По количеству успешных аукционов активно с системой в этом году работала Укрзализныця - более 2 тыс. завершенных торгов. Среди топ-5 организаторов также Укртелеком, Госрыбагентство и региональное отделение Фонда госимущества по Львовской, Закарпатской и Волынской областях.
"Самый дорогой реализованный актив в системе в 2023 году - имущество обанкротившегося ПАО "Ильичевский масложировой комбинат", которое продали за почти 700 млн грн. Среди топ-3 активов с самой высокой финальной стоимостью - два лота от Фонда гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.
"В 2023 году в системе Прозорро.Продажи реализовывали активы на государственных онлайн-аукционах более 3.5 тысячи организаторов. Это Фонд гарантирования вкладов, Фонд госимущества, профильные ведомства, общины, государственные предприятия, арбитражные управляющие, частные исполнители и бизнесы", - прокомментировал Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.
Напомним:
Первые семь государственных акционерных обществ, которые полностью принадлежат государству, начали продажу своих активов по новым правилам через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро.Продажи.