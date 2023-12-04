Сім державних АТ розпочали продаж активів на аукціонах у Прозорро.Продажі

Перші сім державних акціонерних товариств, які повністю належать державі, почали продаж своїх активів за новими правилами через онлайн-аукціони в електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, електронні торги з продажу та оренди майна оголосили Укрпошта, Національна суспільна телерадіокомпанія України, Укрзалізниця, Укрбуд, Украгролізинг, ВСМПО Титан Україна та Обʼєднана гірничо-хімічна компанія.

"Реалізація активів державних АТ на прозорих онлайн-аукціонах — ще один крок до підвищення ефективності управління публічними активами. Це також забезпечить прозорість та підзвітність для власника цих компаній – держави",- зазначила перша віцепрем’єр – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Ці державні АТ оголосили вже майже 450 онлайн-аукціонів в системі Прозорро.Продажі. З них — майже 250 електронних торгів з продажу активів та ще 200 — з оренди майна цих акціонерних товариств.

Загальна стартова сума виставлених на торги активів становить понад чверть мільярда гривень.

У Прозорро. Продажі зауважили, що з-поміж АТ, якими одноосібно володіє держава, першими почали оголошувати торги як компанії, що вже роками працюють з системою, так і нові організатори електронних аукціонів, а саме — Укрбуд, Украгролізинг та Титан Україна.

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Серед виставлених на торги активів — нежитлові будівлі, виробничі потужності, будівлі поштових відділень, офісні приміщення у Києві, Одесі, Кропивницькому, Житомирі, Ужгороді та інших містах.

Участь в аукціонах, оголошених державними АТ, може брати кожен охочий, в тому числі іноземні громадяни.

Уся інформація про хід та результати аукціонів з реалізації активів державних акціонерних товариств буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики bi.prozorro.sale.

За новими правилами, які набули чинності 2 місяці тому, акціонерні товариства продаватимуть та здаватимуть в оренду свої активи на державних онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі.

Раніше державні АТ не були зобов’язані продавати через конкурентні електронні торги своє майно, а визначали способи відчуження та оренди у власних порядках згідно з законодавством про діяльність АТ.

Нагадуємо:

На 10 листопада з початку війни за допомогою аукціонів в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" до бюджетів різних рівнів залучили понад 20 мільярдів гривень.

Економічна правда