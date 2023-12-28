Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе

Украина и Молдова достигли договоренностей о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса синхронизации системы электронной очереди на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся системы электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской єЧергой.

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"Это позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию", - пояснили в Минагропоилтики.

Сейчас стороны договорились о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации.

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Украина и Молдова договорились о совместном контроле на пунктах пропуска на границе.