Все разделы
Укр / Рус

Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе

Четверг, 28 декабря 2023, 16:17 - Анастасия Жарикова

Украина и Молдова достигли договоренностей о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса синхронизации системы электронной очереди на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля. 

Стороны обсудили вопросы, касающиеся системы электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской єЧергой. 

Реклама:

"Это позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию", - пояснили в Минагропоилтики.

Сейчас стороны договорились о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации. 

Напоминаем:

Реклама:

Украина и Молдова договорились о совместном контроле на пунктах пропуска на границе.

Украина Молдова Минагрополитики
Реклама:
Материалы по теме
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу 28 декабря 2023, 12:40
США предложили G7 согласовать план конфискации активов РФ на $300 миллиардов 28 декабря 2023, 09:27
Премьер Польши считает, что блокада украинской границы скоро прекратится 27 декабря 2023, 18:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте