Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе
Украина и Молдова достигли договоренностей о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса синхронизации системы электронной очереди на границе.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся системы электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской єЧергой.
"Это позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию", - пояснили в Минагропоилтики.
Сейчас стороны договорились о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации.
Напоминаем:
Украина и Молдова договорились о совместном контроле на пунктах пропуска на границе.