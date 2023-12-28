Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро

В Германии по состоянию на начало декабря заблокировано российских активов на сумму 4,1 млрд евро.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар, передает "Укринформ".

Отмечается, что в Германии по состоянию на начало декабря в связи с российской войной против Украины санкционировано активов на около 4,1 млрд евро.

По словам представителя пресс-службы Министерства финансов ФРГ, это "замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского центробанка".

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Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер в свою очередь напомнил не надо забывать, что санкции очень разнообразны, многие из них действуют косвенно, следовательно, не надо их недооценивать. Он также напомнил, что недавно был одобрен 12-й санкционный пакет, и заверил, что "будут дальнейшие пакеты, что система будет расширяться и нарабатываться, недостатки и возможности обхода санкций будут определяться и перекрываться".

В ведомстве также напомнили о решении G7, когда ее участники согласились "прилагать усилия и позаботиться о том, чтобы РФ заплатила за восстановление Украины в долгосрочной перспективе", для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников.

Напомним:

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Правительство Германии выделило Фонду энергетической поддержки Украины при Европейском энергетическом сообществе еще 88,5 миллионов евро.