Еще два энергоблока ТЭС вышли в аварийный ремонт

фото: укрэнерго

В аварийный ремонт вышли два блока ТЭС в разных регионах страны, из аварийного ремонта в резерв перевели 1 энергоблок.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

По состоянию на 10:00 28 декабря в резерве находятся 6 блоков ТЭС, которые могут быть подключены к работе в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Генерации, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Также планируется коммерческий экспорт электроэнергии. Графики отключений не применяются", - говорится в сообщении.

Реклама:

Подчеркивается, что дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. В среду в дневные часы наблюдался профицит. Для баланса системы в течение дневных часов (с 13:00 до 16:00) излишки электроэнергии объемом в 600 МВт-ч передавались в энергосистему соседней Польши.

Также днем применялись ограничения производства электроэнергии из ВИЭ.

"За прошедшие сутки враг обстрелял территорию одной из ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование станции и электросети возле нее. Также обстрелы произошли утром. Из-за обстрелов в регионе обесточивались воздушные линии - были отключены потребители.

Реклама:

На Черниговщине из-за вражеских обстрелов были повреждены сети облэнерго. Это привело к отключению более 2 тысяч бытовых потребителей", - добавили в Минэнерго.

Относительно ситуации на ЗАЭС - уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным на уровне 15,64 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Напомним:

По состоянию на утро 28 декабря из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта. Из них остаются обесточенными более суток 2 н.п. - в Харьковской области, 13 н.п. - в Донецкой области.

Экономическая правда