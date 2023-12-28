Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

По состоянию на утро 28 декабря из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта. Из них остаются обесточенными более суток 2 н.п. - в Харьковской области, 13 н.п. - в Донецкой области.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что за сутки добавились обесточивания в Днепропетровской - 2 н.п., в Сумской - 3 н.п., в Донецкой области - 32 н.п.

При этом из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

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"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 460 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Херсонской областях. В городе Херсон запитали более 90 тысяч потребителей, которые были обесточены из-за обстрелов.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - говорится в сообщении.

В госкомпании добавили, что в среду, 27 декабря, суточный максимум потребления был вечером. Его показатель был на 0,6% выше, чем во вторник, 26 декабря.

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Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, заверили в "Укрэнерго".

В четверг днем, 27 декабря, в энергосистеме был профицит. Причина - солнечная погода способствовала работе солнечных электростанций на максимальной мощности.

Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, были применены следующие меры:

в ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, в 3 дневных часа предоставил аварийную помощь, приняв излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт-ч.

в течение почти 2 часов ограничивалась работа электростанций на ВИЭ

Экспорт электроэнергии в четверг отсутствует. А импорт осуществляется в течение всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 678 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1155 МВт.

С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Экономическая правда