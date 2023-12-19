McDonald's открыл восьмой ресторан во Львове

McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 19 декабря открыла восьмое заведение во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый ресторан сети расположен на одной из основных транспортных магистралей города на ул. Зеленая, 147-А.

"С открытием каждого заведения McDonald's воплощает стратегию быть рядом с клиентами: восьмой ресторан во Львове расположен в Сиховском районе города, где активно развиваются жилые комплексы и развивается городская инфраструктура", - отметили в McDonald's.

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С начала возобновления работы сети, в городе появились два новых McDonald's и оба на Сыхове.

В новом McDonald's площадью 485 м2 в зале могут комфортно разместиться 123 гостя, и еще есть 144 места на террасе. В ресторане установлены терминалы самообслуживания для осуществления заказа в зале через одну из 10 цифровых плоскостей и модернизированные цифровые дисплеи на МакДрайве.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:30, а доставка через услугу McDelivery - с 07:00 до 22:00.

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McDonald's на ул. Зеленая стал 99-м рестораном среди тех, которые сейчас работают в Украине, и обеспечил более 80 рабочих мест.

Напоминаем:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 13 ноября открыла первое заведение в Кировоградской области - в городе Александрия.