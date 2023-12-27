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Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"

Среда, 27 декабря 2023, 14:28 - Игорь Пилипив

По состоянию на 27 декабря в аварийный ремонт вышли 3 блока на тепловых электростанциях, еще 2 блока были выведены в текущий ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго". 

Отмечается, что несмотря на вывод в ремонт 5 блоков ТЭС электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В "Укрэнерго" сообщают, что сейчас отсутствует экспорт электроэнергии. Зато импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Общий объем 11 808 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 120 МВт.

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Кроме того, в результате боевых действий и по другим причинам без света остается 447 населенных пунктов.

"Тяжелая ситуация в Херсоне - из-за повреждений в сетях облэнерго после массированных обстрелов обесточены более 90 тысяч потребителей, также есть отключения в населенных пунктах области.  Новые повреждения из-за обстрелов есть в сетях облэнерго в Донецкой и Харьковской областях", – говорится в сообщении. 

В компании отмечают важность экономного потребления электроэнергии, поскольку несмотря на теплую погоду общий уровень потребления остается высоким.

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Напомним:

Из-за обстрелов врага 26 декабря без электроснабжения остаются 70% абонентов Херсона.

ТЭС Укрэнерго электроэнергия
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