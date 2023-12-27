70% Херсона без світла через обстріли 26 грудня - ОВА 

Через обстріли ворога 26 грудня без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсона.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона. Без електропостачання залишаються 70% абонентів", - сказав Прокудін.

За його словами, "енергетики вже працюють", "визначають ступінь пошкодження, після - негайно стають до аварійно-відновлювальних робіт".

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"Поки що назвати терміни їх завершення складно. Однак фахівці роблять усе можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити світло", - підсумував Прокудін.