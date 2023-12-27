Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов

Компания "Мультиплекс" согласилась на сотрудничество со следствием по делу об избежании налогообложения и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения ее должностным лицам.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности, говорится в сообщении бюро.

В то же время компании "Мультиплекс" насчитали штраф в 10 млн грн.

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В БЭБ напоминают, что детективы открыли уголовное производство в отношении уклонения от уплаты налогов, в том числе по несвоевременно уплаченному ЕСВ в размере 5 млн грн. Впоследствии в отношении другой компании из этой же группы было начато еще одно уголовное производство.

В то же время во время следствия компания согласилась на сотрудничество и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения ее должностным лицам.

Поэтому, детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности.

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В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен.

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