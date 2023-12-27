Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Компания "Мультиплекс" согласилась на сотрудничество со следствием по делу об избежании налогообложения и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения ее должностным лицам.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности, говорится в сообщении бюро.
В то же время компании "Мультиплекс" насчитали штраф в 10 млн грн.
В БЭБ напоминают, что детективы открыли уголовное производство в отношении уклонения от уплаты налогов, в том числе по несвоевременно уплаченному ЕСВ в размере 5 млн грн. Впоследствии в отношении другой компании из этой же группы было начато еще одно уголовное производство.
В то же время во время следствия компания согласилась на сотрудничество и погасила долг перед государством еще до вручения подозрения ее должностным лицам.
Поэтому, детективы БЭБ направили в суд два ходатайства об освобождении ответственных лиц компании от уголовной ответственности.
В бюджет возмещено около 10 миллионов гривен.
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