Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения

Правительство России решило перевести население на новые тарифы на электричество с 1 января.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительственное поручение, которое спустили на региональный уровень.

Постановление датировано 23 декабря.

Новые нормы должны ввести в действие с 1 января 2024 года. Нововведение предполагает увеличение ставки тарифа при росте потребления.

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При этом, согласно постановлению, нововведение обязали внедрить по всей стране.

Напоминаем:

Ранее в России решили повысить тарифы на газ для населения.

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К примеру, цены для потребителей "Газпрома" будут меняться в два этапа - с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

Хотя макропрогнозе от сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение - по 7% в 2024 и 2025 годах.

Предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.