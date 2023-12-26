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У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь

Вторник, 26 декабря 2023, 18:10 - Александр Колесниченко
 
КГГА

КП "Киевский метрополитен" проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилого массива Виноградарь.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП, которое выйдет 27 декабря.

Действующий генподрядчик "Киевметрострой", который выиграл тендер в 2018 году, предложив 5,98 млрд грн, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

"Насколько я понимаю, [от "Киевметростроя" не осталось] практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу", – сказал Поворозник.

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По словам первого заместителя, заказчик строительства оценит и заактирует выполненные работы. Выявленные факты злоупотреблений будут переданы правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства в отношении "Киевметростроя".

Подробнее читайте по ссылке: Поезд дальше не едет. Почему не строят метро на Виноградарь?

Напоминаем:

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Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

Экономическая правда

Киев метрополитен КГГА инфрастуктура транспорт
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