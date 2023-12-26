Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Киевский метрополитен расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства.

Об этом говорится на странице закупки в Prozorro.

Отмечается, что условиями договора было определено право заказчика отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не начал работы или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.

"Учитывая это, "Киевский метрополитен" отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору, о чем сообщено подрядчику", - говорится в обосновании.

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Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд грн. Теперь этот аванс подрядчик "Киевметрострой" должен вернуть.

Первый заместитель киевского городского главы Николай Поворозник в интервью ЭП объяснил, что будет со строительством метро далее.

Напоминаем:

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В июле 2023 года директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявлял, что работы по построению метро на Виноградарь возобновят в сентябре после корректировки научно-проектной документации. А до конца 2024 года планируют сдать две станции метро - "Мостицкая" и "Варшавская".

В ноябре директор КП сообщил, что строительство метро на Виноградарь возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.

В декабре 2023 года Виктор Брагинский заявил, что предприятие до сих пор корректирует проект строительства метро на Виноградарь, а достроят его не менее чем через 1,5 года.

Срок действия договора истек 11 декабря 2023 года, а подписан он был в ноябре 2018 года.

Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в Киеве начали строить в 2019 году. Планировалось, что их откроют еще в декабре 2021 года.

В сентябре 2021 года компания "Киевметрострой", которая выступает генеральным подрядчиком строительства двух станций на Виноградарь, просила перенести сроки действия договора. Строители тогда заявляли, что не успевают достроить станции до конца 2021 года.

Компания обратилась в суд с просьбой перенести сроки сдачи с ноября 2021 года на май 2023 года. В феврале 2023 года "Киевметрострой" возобновил строительство метро на Виноградарь, однако активное строительство не велось с осени 2023 года.