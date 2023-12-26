Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом

В канун Нового года среди украинцев растет спрос на ряд товаров, часто используемых для праздничного стола. В частности, больше всего вырос спрос на икру, сладости и алкоголь.

Это следует из анализа сайта Gotoshop.ua, сделанного по запросу ЭП.

Так, в декабре, по сравнению с ноябрем 2023 года, больше всего увеличивается спрос на икру, шампанское/игристое вино, конфеты и вино.

Как в декабре увеличился спрос на продукты:

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шоколад – в среднем на 44%;

сыр – на 45%;

майонез – на 87%;

виски – на 88%;

вино – на 140%;

конфеты – на 220%;

шампанское/игристое – на 310%;

икру – на 550%.

Напомним:

Приготовить салат оливье к Новому году может обойтись украинцам от 100 до 130 грн. Стоимость соответствующей корзины продуктов отличается в зависимости от торговых сетей.