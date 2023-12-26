Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Вторник, 26 декабря 2023, 15:46 -
В канун Нового года среди украинцев растет спрос на ряд товаров, часто используемых для праздничного стола. В частности, больше всего вырос спрос на икру, сладости и алкоголь.
Это следует из анализа сайта Gotoshop.ua, сделанного по запросу ЭП.
Так, в декабре, по сравнению с ноябрем 2023 года, больше всего увеличивается спрос на икру, шампанское/игристое вино, конфеты и вино.
Как в декабре увеличился спрос на продукты:
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- шоколад – в среднем на 44%;
- сыр – на 45%;
- майонез – на 87%;
- виски – на 88%;
- вино – на 140%;
- конфеты – на 220%;
- шампанское/игристое – на 310%;
- икру – на 550%.
Напомним:
Приготовить салат оливье к Новому году может обойтись украинцам от 100 до 130 грн. Стоимость соответствующей корзины продуктов отличается в зависимости от торговых сетей.
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