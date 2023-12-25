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Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен

Понедельник, 25 декабря 2023, 15:53 - Анастасия Дячкина

Приготовить салат оливье к Новому году может обойтись украинцам от 100 до 130 грн. Стоимость соответствующей корзины продуктов отличается в зависимости от торговых сетей.

Об этом идет речь в анализе сайта Gotoshop.ua.

Для определения стоимости салата Gotoshop сравнил цены на охлажденное филе цыплят-бройлеров Наша Ряба, горошек Верес, огурцы Верес Пикантные маринованные и майонез Щедро Провансаль 67%.

Цены на составляющие салата оливье разнятся в зависимости от торговых сетей. К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и дорогую составляющую салата – куриное филе – будет в Сильпо, на горошек и яйца в Novus, на консервированные огурцы в Форе, а на майонез в АТБ.

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Что входит в корзину продуктов для приготовления 1 кг блюда:

  • 250 г куриного филе;
  • 150 г картофеля;
  • 50 г моркови;
  • 150 г зеленого горошка;
  • 100 г консервированных/свежих огурцов;
  • 2 яйца;
  • 50 г лука репчатого;
  • 150 г майонеза.

В целом за корзину таких продуктов придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн. Самой дешевой она будет в Сильпо, а самой дорогой – в Novus.

Во сколько обойдется корзина продуктов на оливье в разных торговых сетях:

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  • Сильпо – 101,16 грн;
  • АТБ – 118,07 грн;
  • Varus – 129,64 грн;
  • Novus – 131,23 грн;
  • Auchan – 116,01 грн;
  • Фора – 117,44 грн.

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Напомним:

В Министерстве аграрной политики и продовольствия заявляли, что стоимость рождественской продуктовой корзины из-за блокады границы может возрасти.

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Экономическая правда
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