Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
Приготовить салат оливье к Новому году может обойтись украинцам от 100 до 130 грн. Стоимость соответствующей корзины продуктов отличается в зависимости от торговых сетей.
Об этом идет речь в анализе сайта Gotoshop.ua.
Для определения стоимости салата Gotoshop сравнил цены на охлажденное филе цыплят-бройлеров Наша Ряба, горошек Верес, огурцы Верес Пикантные маринованные и майонез Щедро Провансаль 67%.
Цены на составляющие салата оливье разнятся в зависимости от торговых сетей. К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и дорогую составляющую салата – куриное филе – будет в Сильпо, на горошек и яйца в Novus, на консервированные огурцы в Форе, а на майонез в АТБ.
Что входит в корзину продуктов для приготовления 1 кг блюда:
- 250 г куриного филе;
- 150 г картофеля;
- 50 г моркови;
- 150 г зеленого горошка;
- 100 г консервированных/свежих огурцов;
- 2 яйца;
- 50 г лука репчатого;
- 150 г майонеза.
В целом за корзину таких продуктов придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн. Самой дешевой она будет в Сильпо, а самой дорогой – в Novus.
Во сколько обойдется корзина продуктов на оливье в разных торговых сетях:
- Сильпо – 101,16 грн;
- АТБ – 118,07 грн;
- Varus – 129,64 грн;
- Novus – 131,23 грн;
- Auchan – 116,01 грн;
- Фора – 117,44 грн.
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Напомним:
В Министерстве аграрной политики и продовольствия заявляли, что стоимость рождественской продуктовой корзины из-за блокады границы может возрасти.