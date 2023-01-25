Компания Ахметова начала импорт электроэнергии из Европы

Компания "Д.Трэйдинг" с января начала активно импортировать электроэнергию из Европы для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины.

Об этом заявили в компании.

"В течение января компания активно импортировала электроэнергию из Европы (примерно 95% всего импорта) и планирует продолжать наращивать поставки, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме Украины и тем самым поддержать экономику и население", - говорится в сообщении.

"Импорт электроэнергии из Европы улучшает ситуацию с балансом в энергосистеме Украины. Дополнительные, гарантированные, поставки электроэнергии дают возможность предприятиям стабилизировать и нарастить уровень производства. И, как видим, это действительно работает.

В ближайшие недели мы планируем расширить объемы поставок и дать дополнительную электроэнергию большему количеству клиентов", - заявил генеральный директор "Д.Трэйдинг" Дмитрий Маляр.

Отмечается, что сейчас пропускная способность позволяет импортировать примерно 500 млн кВт-ч в месяц, что равно потреблению 2 млн домохозяйств в течение целого месяца.

"В целом же этот объем потенциально может составлять ориентировочно до 1 млрд кВт-ч ежемесячно и существенно снизить дефицит электроэнергии.

Для этого необходимо расширить пропускную способность межгосударственных сечений с соседними европейскими странами, в частности с Румынией и Венгрией", - добавили в компании.

Напомним:

С началом 2023 года начался импорт электроэнергии в Украину из Европы, пока он происходит в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.

Экономическая правда