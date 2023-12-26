В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках

Киевские власти не поддержали петицию об установке в столичных маршрутных такси валидаторов для оплаты проезда.

Об этом говорится в ответе Киевского городского совета на петицию.

"Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрацией) ведет переговоры с перевозчиками частной формы собственности, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП)", – говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко.

В то же время, в ответе на петицию сказано, что вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезда в маршрутных такси возможен только при условии присоединения перевозчиков к АСОП.

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Также Кличко напомнил, что в декабре 2022 года срок исследовательской эксплуатации автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева, независимо от форм собственности, продлили на период действия в Украине военного положения и на девять месяцев со дня его прекращения или отмены.

Напомним:

1 декабря петиция на сайте Киевского городского совета с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

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