ДПСУ підтвердила розблокування КПП, де протестували польські фермери

З ранку неділі, 24 грудня, відновився рух ваговозів через пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Польщею, який із кінця листопада блокували польські фермери, вимагаючи від уряду захисту від українських виробників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією від польських прикордонників, акція протесту фермерів завершилась о 9:30, після чого рух ваговозів через пункт пропуску "Медика – Шегині" відновили.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі", – додали в ДПСУ.

Реклама:

Фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці 23 листопада цього року. Вони вимагають, серед іншого, субсидій на кукурудзу, додаткових грошей на кредити ліквідності та збереження сільськогосподарського податку на поточному рівні в наступному році.

Напередодні, однак, фермери заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

Реклама:

В уряді Польщі допустили, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.

Європейська правда.