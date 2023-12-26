Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину

Укрпочта

В Киев прибыл первый поезд с международными посылками - в Украину доставили 3 вагона с почти 80 тысячами посылок.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и "Укрзализныцей" внедряют новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину", - говорится в сообщении.

Международную почту через транспортировку грузовыми железнодорожными вагонами приняли впервые с 2002 года. Это стало возможным благодаря УЗ и почте Эстонии, которая является ключевым транзитным партнером "Укрпочты" в доставке посылок из мировых маркетплейсов, в частности китайских онлайн-магазинов.

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В компании отметили, что теперь блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. В отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки

В первой тестовой доставке в Украину по железной дороге прибыли 3 вагона с почти 80 тысячами посылок клиентов из мировых маркетплейсов. Они уже разъезжаются к получателям в Украине.

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"Укрпочта" в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) объявила тендер на закупку 100 грузовиков с сопутствующими услугами Full service по проекту развития логистики "Укрпочты".