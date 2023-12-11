"Укрпошта" оголосила тендер на закупівлю 100 вантажівок за кошти ЄБРР

укрпошта

"Укрпошта" в рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосило тендер на закупівлю 100 вантажівок із супутніми послугами Full service за проєктом розвитку логістики "Укрпошти".

Про це йдеться у повідомленні на порталі Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.

Реалізація проєкту планується в 2024-2025 роках. Пропозиції приймаються до 29 січня 2024 року.

"Оновлення автопарку сучасними вантажівками дозволить скоротити час на доставку. Наявність надійного транспорту допоможе безперешкодно доставляти пошту, посилки та інші вантажі населенню України та партнерам. Це ще один крок у трансформації "Укрпошти" до надання сучасних послуг", – йдеться у повідомленні.

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Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів/гранту, наданого ЄБРР.

Наприкінці грудня 2023 року планується проведення роз'яснювальної онлайн-зустрічі із зацікавленими постачальниками, де вони зможуть поставити питання щодо тендерної документації.

Нагадаємо:

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У рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку АТ "Укрпошта" оголосило на порталі ЄБРР тендер на закупівлю 250 автомобілів-фургонів.