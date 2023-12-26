Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро

26 декабря наличный доллар и евро на "черном рынке" незначительно колеблются против котировок накануне.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,92 - 38,13 грн против котировок в 37,40 - 38,12 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,74 - 41,96 грн против курса 41,69 - 41,99 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,5225 грн, а евро - 41,3611 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,6 - 38,19 грн (курс на 25 декабря - 37,65 - 38,15 грн);

Евро - 41,3 - 42,0 грн (курс на 25 декабря - 41,3 - 42,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,4 - 37,9 грн;

Ощадбанк - 37,7 - 38,15 грн;

Укрэксимбанк - 37,35 - 38,05 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,87 грн за доллар, в Ощаде - 37,98 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,87 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.