На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения

Минвосстановления

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтировало аварийный мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

"36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано", - отметили в министерстве.

На ремонт моста в июне направили остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в прошлом году.

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На мосту были проведены следующие строительные работы:

восстановлено монолитно-распределительную плиту;

усилены опоры и частично ригели;

сделана система водоотвода;

нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;

устроены тротуары вдоль моста;

сделано новое ограждение;

нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Отремонтированный мост проверили на качество и надежность, а также соответствие современным строительным нормам. По результатам испытаний, специалисты дали разрешение на движение по отремонтированному мосту.

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Экономическая правда