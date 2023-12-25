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На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения

Понедельник, 25 декабря 2023, 19:57 - Анастасия Жарикова
 
Минвосстановления

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтировало аварийный мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

"36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано", - отметили в министерстве.

На ремонт моста в июне направили остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в прошлом году.

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На мосту были проведены следующие строительные работы:

  • восстановлено монолитно-распределительную плиту;
  • усилены опоры и частично ригели;
  • сделана система водоотвода;
  • нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;
  • устроены тротуары вдоль моста;
  • сделано новое ограждение;
  • нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Отремонтированный мост проверили на качество и надежность, а также соответствие современным строительным нормам. По результатам испытаний, специалисты дали разрешение на движение по отремонтированному мосту. 

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Экономическая правда

Минвосстановления инфрастуктура дороги
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