На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Госагентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтировало аварийный мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
"36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано", - отметили в министерстве.
На ремонт моста в июне направили остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в прошлом году.
На мосту были проведены следующие строительные работы:
- восстановлено монолитно-распределительную плиту;
- усилены опоры и частично ригели;
- сделана система водоотвода;
- нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;
- устроены тротуары вдоль моста;
- сделано новое ограждение;
- нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
Отремонтированный мост проверили на качество и надежность, а также соответствие современным строительным нормам. По результатам испытаний, специалисты дали разрешение на движение по отремонтированному мосту.
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Экономическая правда