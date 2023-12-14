USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів

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Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" втричі збільшила грантову підтримку для українських переробних підприємств - до 11 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"З огляду на велику кількість заявок і значний інтерес з боку підприємств переробної галузі було ухвалене рішення збільшити суму грантового фінансування.

Загальний обсяг фінансування грантової програми для підтримки інноваційної трансформації та розвитку українських підприємств становитиме 11 млн дол, а у межах програми буде надано близько 75 грантів (раніше планувалось близько 25 грантів)", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, гранти підтримуватимуть бізнес у діяльності, яка сприяє виробництву інноваційних продуктів, модернізації виробництва, скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць, підвищенню ефективності використання інших ресурсів, імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція, локалізації виробництва товарів, потрібних для відбудови.

З деталями можна ознайомитися за посиланням: https://chemonics.submittable.com/submit.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках.

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Економічна правда