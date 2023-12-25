Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"

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Британский миллиардер Джим Рэтклифф завершил покупку доли в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед" за 1,3 миллиарда долларов, победив конкурентные заявки от нефтяных государств и хедж-фондов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Через свой химический конгломерат Ineos Group Рэтклифф заплатит 33 доллара за акцию за 25% акций клуба, оценив клуб примерно в 5,4 миллиарда долларов, что ниже первоначальных ожиданий в 6 миллиардов долларов.

В течение большей части прошлого года Рэтклифф боролся с конкурентным предложением шейха Джассима бин Хамада Аль Тани, третьего сына бывшего премьер-министра Катара, относительно прямого контроля над клубом.

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Катарская группа дала понять, что не будет переплачивать за клуб. Перед началом войны за ставки шейх Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший премьер-министр Катара и отец шейха Джассима, сказал агентству, что он не является сторонником футбольных инвестиций в Премьер-лиге.

В октябре катарский лагерь отозвал свое предложение, которое, как утверждалось, составляло около 5 миллиардов фунтов стерлингов, но, вероятно, включало долг и множество финансовых дополнительных средств, таких как перепланировка тренировочной площадки.

Эта победа также укрепляет планы Рэтклиффа построить личную спортивную империю после провала последней попытки купить ФК "Челси" в прошлом году.

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Через своего химического гиганта Ineos Рэтклифф также владеет французской Лигой 1 OGC Nice, велосипедной группой, ранее известной как Team Sky, и долей в команде Mercedes-AMG Petronas Formula One.

"Наши общие амбиции понятны: мы все хотим увидеть "Манчестер Юнайтед" там, где ему положено - на самой вершине английского, европейского и мирового футбола", - сказал Рэтклифф в заявлении.

Напоминаем:

В ноябре сообщалось, что американские владельцы "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров, намерены закрыть сделку с Джимом Рэтклиффом по 33 доллара за акцию, в результате которой британский миллиардер приобретет 25% акций английского футбольного клуба.