Британський мільярдер Реткліфф близький до закриття угоди з купівлі 25% акцій ФК "Манчестер Юнайтед"

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Американські власники "Манчестер Юнайтед" сім'я Глейзерів, мають намір закрити угоду з Джимом Реткліффом по 33 долари за акцію, в результаті якої британський мільярдер придбає 25% акцій англійського футбольного клубу.

Про це пишуть Reuters і Sky News.

Угода, яка може бути підтверджена вже в п'ятницю, завершить річний процес продажу. У листопаді минулого року сім'я Глейзерів оголосила, що вивчає "стратегічні альтернативи" для клубу, включаючи можливий продаж, і відкрита для нових інвестицій.

Пропозиція Реткліффа передбачає премію в розмірі 79,1% до ціни акцій на закритті торгів у четвер на рівні 18,43 дол, що оцінює клуб приблизно в 5,4 млрд дол без урахування боргу.

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Акції "Манчестер Юнайтед", що котируються на американській фондовій біржі, зросли на 9,5% до 20,10 дол на початку торгів у п'ятницю.

"Хоча угода не зачепить Глейзерів, які вкрай непопулярні серед фанатів 20-разових чемпіонів Англії з футболу, вона призведе до серйозних змін в управлінні клубом.

Реткліфф хоче докорінно змінити футбольну діяльність клубу. Відколи тренер сер Алекс Фергюсон пішов у відставку у 2013 році після періоду безпрецедентного успіху клубу, спортивні результати клубу погіршились.

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Реткліфф пообіцяв радикальні зміни. У середу клуб оголосив, що головний виконавчий директор Річард Арнольд піде у відставку після менш ніж двох років на цій посаді. Очікується, що інші керівники підуть після закриття угоди", - пишуть видання з посиланням на джерела.

Угода оцінює "Манчестер Юнайтед" вище, ніж "Челсі", який був проданий російським олігархом Романом Абрамовичем у травні минулого року за 5,2 мільярда доларів - включаючи борги та інвестиції - інвестиційній групі на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі та інвестиційною компанією Clearlake Capital.

Разом з боргом "Манчестер Юнайтед" у рамках угоди оцінюється у суму від 6 до 6,5 мільярдів доларів, як і писало раніше Reuters.

У клубі відмовились від коментарів.

Джерела видань також розповіли, що Реткліфф, який також є головою нафтохімічної компанії Ineos, візьме на себе загальний контроль над підбором футболістів для клубу.

"Сім'я Глейзерів зіткнулася з гострою критикою з боку вболівальників за те, як вона керує цією ключовою частиною діяльності клубу.

Сім'я, яка заробила свої статки на нерухомості, роздрібній торгівлі та охороні здоров'я і володіє командою НФЛ Tampa Bay Buccaneers, придбала команду за 790 мільйонів фунтів стерлінгів у 2005 році.

Шість нащадків американського бізнесмена Малкольма Глейзера, який помер у 2014 році, наразі контролюють 96% акцій "Манчестер Юнайтед", - додає Reuters.

При цьому поки не зовсім зрозуміло, чи планує Реткліфф повне поглинання в майбутньому.

Реткліфф заснував Ineos у 1998 році і є головою і головним виконавчим директором хімічної групи, володіючи двома третинами акцій. Forbes оцінює статки Реткліффа у 18,7 мільярда доларів.

Британський мільярдер не чужий для спортивного бізнесу. Ineos володіє французьким клубом Ліги 1 "Ніцца", швейцарським клубом Суперліги "Лозанна", а також фінансує Grenadiers, одну з найуспішніших велосипедних команд світу.

Нагадаємо:

У жовтні катарська група інвесторів на чолі з шейхом Джассімом Бін Хамадом Джей Джей Аль Тані відкликала свою заявку 6,1 млрд дол на купівлю футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Після цього повідомлялось, що Реткліфф може отримати початкову частку у приблизно 25% в угоді, яка може оцінити клуб у понад 5 млрд фунтів (6,1 млрд дол).

Економічна правда