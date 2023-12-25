Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу 

Объявленный в розыск фигурант дела об уклонении игровым бизнесом от уплаты налогов задержан и взят под стражу.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Как уточняют в БЭБ, речь идет об одном из двух лиц (связанных с крупнейшим подсанкционным организатором азартных игр), которому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Указанная личность была причастна к схеме с мискодингом на 7,2 млрд грн, организованной должностными лицами операторов игорного бизнеса и ряда банков.

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После вручения уведомления, он не появлялся без уважительных причин по вызову правоохранителей, не сообщил о своем местонахождении, выключил мобильные телефоны, сменил место жительства.

"Органом досудебного расследования он был объявлен в розыск. По результатам проведенных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено. На основании определения суда он задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщило БЭБ.

Как напоминают в БЭБ, в рамках расследуемой схемы мискодинга было проведено около 20 млрд грн.

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Напоминаем:

В схеме уклонения от уплаты налогов были задействованы как минимум два банка и подконтрольные нелицензированные зеркальные веб ресурсы интернет-казино и беттинга – они были настроены на прием платежей с использованием "мискодинга" и разорванных денежных переводов.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания.

В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игорного бизнеса.

Было задокументировано многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения России, в обход соответствующего запрета Национального банка.

В марте 2023 года Национальный банк Украины принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.