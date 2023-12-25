Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс. Объединение, в которое вошли Polestar, Volvo, Lotus и Jaguar Land Rover, получило название Shanchong.

Об этом пишет Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Компании будут заниматься совместным поиском решений по пополнению запаса энергии электромобилей и разработкой нового стандарта зарядки для премиальных моделей.

Это уже не первый случай, когда присутствующие на китайском рынке автопроизводители объединяют усилия для развития электрического транспорта и инфраструктуры для него.

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К примеру, в ноябре о стратегическом партнерстве в области зарядных станций объявили Mercedes-Benz Group China и BMW-Brilliance Automotive: они намерены совместными усилиями создать в стране сеть зарядных станций премиум-класса.

Тем временем Китайская ассоциация легковых автомобилей объявила о том, что с 1 по 17 декабря продажи электромобилей в КНР почти достигли отметки в миллион штук. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним:

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Китайская компания Huawei Technologies обратилась к автопроизводителям Mercedes Benz и Audi с предложением покупки небольших долей в ее фирме по производству программного обеспечения и компонентов для "умных" автомобилей.











