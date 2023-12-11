Huawei обратилась к Audi и Mercedes по поводу инвестирования в ее компанию-производителя "умных авто" – Reuters

Китайская компания Huawei Technologies обратилась к автопроизводителям Mercedes Benz и Audi с предложением покупки небольших долей в ее фирме по производству программного обеспечения и компонентов для "умных" автомобилей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, этот шаг направлен на расширение партнерства за пределы китайских брендов. В Huawei также надеется, что присутствие иностранных инвесторов поможет защитить бизнес от потенциального дальнейшего геополитического напряжения.

В прошлом месяце китайский технологический гигант заявил, что выделит свое четырехлетнее бизнес-подразделение Intelligent Automotive Solution (IAS), которое стремится стать доминирующим поставщиком программного обеспечения и компонентов для "умных электромобилей".

Реклама:

Источники ранее сообщали, что стоимость компании составит от 28 млрд долл до 35 млрд долл.

Huawei провела предварительные переговоры с Mercedes в последние недели. Один источник сообщил, что немецкому автомобильному бренду предложили от 3% до 5% акций с подлежащей обсуждению оценкой.

"Однако Mercedes не был настолько заинтересован, поскольку он хочет оставаться ответственным за свое программное обеспечение, чтобы поддерживать позиционирование своего бренда премиум-класса, а не передать его поставщику", – пишет Reuters.

Реклама:

В издании уточнили, что уровень интереса Audi к предложению Huawei определить не удалось.

Однако источники сообщили, что Audi и Huawei планируют сотрудничество по разработке технологий автономного вождения для Audi. Эти технологии будут использоваться в автомобилях для китайского рынка с 2025 года, созданных предприятием немецкого автопроизводителя из FAW Group.

Экономическая правда