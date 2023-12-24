OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на 100 миллиардов долларов - Bloomberg
Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT - OpenAI ведет переговоры о новом раунде финансирования на сумму не менее 100 млрд долл.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание со ссылкой на собственные источники, отмечает, что условия, оценка и сроки раунда финансирования еще не окончательно определены и могут измениться.
OpenAI также провела переговоры по привлечению финансирования для нового предприятия по производству чипов с компанией G42 из Абу-Даби, базирующейся в Абу-Даби.
Пока непонятно связаны ли между собой предприятие по разработке чипов и более широкое финансирование компании. OpenAI обсуждала привлечение от 8 до 10 миллиардов долларов США от G42.
"OpenAI планирует завершить отдельное тендерное предложение под руководством Thrive Capital в начале января, что позволит сотрудникам компании продать акции по цене 86 миллиардов долларов", – говорится в сообщении.
Кроме того, компания Microsoft ранее взяла на себя обязалась инвестировать более 10 млрд долл в OpenAI.
Напомним:
В мае этого года OpenAI нашел новых инвесторов, завершив продажу акций на сумму 300 млн долл при оценке в 27-29 млрд долл.