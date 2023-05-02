OpenAI залучив 300 мільйонів доларів інвестицій від венчурних фондів

Стартап-розробник чат-боту ChatGPT - OpenAI - знайшов нових інвесторів, завершивши продаж акцій на суму 300 млн дол при оцінці в 27-29 млрд дол.

Про це пише TechCrunch з посиланням на документи, з якими ознайомилось видання.

Згідно з документами, з якими ознайомився TechCrunch, венчурні фірми, серед яких Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive і K2 Global, придбали нові акції.

"Джерело видання повідомляє, що фонд Founders Fund також інвестує. Загалом венчурні інвестори вклали трохи більше $300 млн при оцінці компанії в $27-29 млрд. Це окремо від великої інвестиції від Microsoft, оголошеної раніше цього року.

Вважається, що розмір інвестицій Microsoft становить близько 10 мільярдів доларів", - пише видання.

OpenAI відмовилася коментувати інформацію.

"Наскільки ми розуміємо, угоди вже підписані інвесторами і гроші переказали; залишилося тільки отримати контрасигнацію від OpenAI. План полягав у тому, щоб зробити цю інвестицію публічною наступного тижня.

Загалом, за словами співрозмовника, зовнішні інвестори зараз володіють понад 30% OpenAI", - додає TechCrunch.

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