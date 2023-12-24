В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП

В приложении "Дія" появилась функция изменения информации о ФЛП за 10 минут, которая полностью исключает человеческий фактор.

Об этом говорится на сайте приложения "Дія"

Как отмечается, теперь в приложении можно изменить информацию о:

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Данные по видам экономической деятельности (КВЭДы) (бесплатно);

контактную информацию (бесплатно);

ФИО (платно, 200 грн);

местонахождение ФЛП (платно, 200 грн).

Как указано, если вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО, местонахождение заявление об этом автоматически поступит в налоговую. Дия направит заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.

Напомним:

С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг "Дія" запущено 70 новых сервисов.

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