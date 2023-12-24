В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
В приложении "Дія" появилась функция изменения информации о ФЛП за 10 минут, которая полностью исключает человеческий фактор.
Об этом говорится на сайте приложения "Дія"
Как отмечается, теперь в приложении можно изменить информацию о:
- Данные по видам экономической деятельности (КВЭДы) (бесплатно);
- контактную информацию (бесплатно);
- ФИО (платно, 200 грн);
- местонахождение ФЛП (платно, 200 грн).
Как указано, если вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО, местонахождение заявление об этом автоматически поступит в налоговую. Дия направит заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.
Напомним:
С начала полномасштабной войны на Едином портале государственных услуг "Дія" запущено 70 новых сервисов.