У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни на Єдиному порталі державних послуг "Дія" запущено 70 нових сервісів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Diia Summit.

"Сьогодні "Дією" користується майже 20 млн людей. З початку повномасштабної війни ми запустили ще 70 нових сервісів і працюємо над стартом нових", - сказав прем'єр.

За його словами, серед найбільш затребуваних послуг серед українців: оформлення свідоцтва про шлюб, документи про народження дитини, декларації із сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги.

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"Цифровізація - це не тільки про зручність, а й про ощадливість в умовах важкої війни з жорстоким ворогом. Внутрішні ресурси держава спрямовує на оборону", - зазначив він.

Прем'єр наголосив на нагальній потребі посилити ефективність видатків там, де це можливо.

Також він зазначив, що на сьогодні щорічний економічний та антикорупційний ефект цифровізації становить 34 млрд грн.

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"Сьогодні ми запроваджуємо нові й нові сервіси, і будемо більше посилювати цей ефект", - констатував Шмигаль.

Нагадуємо:

На Diia Summit презентували:

перереєстрацію авто в Дії без відвідування сервісного центру МВС,

е-Підприємець - 8 послуг для бізнесу за 1 онлайн-заявою,

автоматичні зміни у ФОП без участі людини та очікувань,

послуги для моряків без паперів і хабарів.

Також було презентовано новий дизайн "Дії", який оновили вперше.

Зокрема, зробили більш функціональним головний екран, оновили документи та додали стрічку з важливими оновленнями.