Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен

После девальвации песо на более чем 50% аргентинские потребители переживают тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.

Об этом пишет Financial Times.

Инфляция в Аргентине за декабрь составит около 25% по сравнению с 12,8% в ноябре, по прогнозам экономической консалтинговой компании Ecolatina.

Предприниматели вынуждены менять цены по несколько раз в день, поставщики продукции постоянно присылают новые прайс-листы. Более чем на 50% выросли цены на основные продукты питания: рис, хлеб, молоко, на 40% выросла цена на основной новогодний продукт аргентинца - говядину.

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По оценке аналитиков, стремительный рост цен вызван желанием новой власти Аргентины возглавляемой либертарианцем Хавьером Милеем выровнять отношения цен.

Экономическая политика прошлых правительств по искусственному сдерживанию цен на продукты питания, общественный транспорт, интернет путем субсидирования, или экономических ограничений сдерживала инфляцию, которую новое правительство стремится отпустить.

При этом и новая власть пытается стабилизировать цены в особо важный предрождественский период. Например, по договоренностям с крупными сетями супермаркетов, цены на говядину будут зафиксированы до 31 декабря. Существовала подобная договоренность относительно топлива, но она прекратила действие, после чего цена на бензин повысилась на 80%.

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Заработные платы критически не успевают за уровнем инфляции. При том, что средняя зарплата официально зарегистрированных работников составляет около 523 долларов, эта цифра не отражает около половины неформальных работников, которые получают значительно меньше.

Как отмечают аналитики, в Аргентине присутствует риск ускорения инфляционной спирали, однако отдельные эксперты отмечают, что рецессия, которая приближается, скорее всего, предотвратит это.

"Мы ожидаем падения спроса на потребление, поскольку семьи будут вынуждены в первую очередь оплачивать фиксированные расходы, такие как счета за электроэнергию, что приостановит рост (розничных) цен" руководитель отдела исследований консалтинговой компании Ecolatina Сантьяго Манукян.

JPMorgan Chase прогнозирует быстрое падение экономической активности в стране, в том числе на 3% в 2024 году.

Как отмечается, инфляция, вероятно, будет оставаться на высоком уровне в первой половине 2024 года.

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Напомним:

Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг тридцатилетнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года, страна находится а пятом уровне по темпам инфляции в мире.