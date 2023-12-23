После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию

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Страны Организации стран экспортеров нефти подтверждают свою преданность организации после выхода из нее Анголы.

Об этом пишет Bloomberg.

Ангола вышла из ОПЕК 21 декабря после спора относительно ее квоты по добыче нефти. Такие действия заставляли сомневаться в единстве ОПЕК и ОПЕК+, но похоже другие страны не собираются покидать организацию.

ОПЕК и ее союзники договорились ограничить добычу нефти, после того, как цены на нефть упали почти на 20% за три месяца.

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"Мы подтверждаем нашу твердую поддержку единства и сплоченности в основе ОПЕК и ОПЕК+", - заявил в своем заявлении министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа.

Как отмечается, аналитики в основном рассматривают выход Анголы как единичный случай, который свидетельствует о том, что длительное сокращение ее производственных мощностей сделало эту страну менее эффективным членом ОПЕК. Трейдеры ожидают, что новое сокращение добычи ОПЕК+ все же вступит в силу, как и планировалось, в следующем месяце.

Напоминаем:

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Инициатором решения сократить добычу нефти выступила Россия, которую поддержала Саудовская Аравия - самый влиятельный член ОПЕК. Об этом писали Financial Times и Bloomberg.

Ангола, которая входит в двадцатку крупнейших стран по добыче нефти, намерена выйти из состава ОПЕК.