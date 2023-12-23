Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Getty Images

Утром 23 декабря протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини-Медики" были приостановлены. Новое правительство Польши ведет переговоры.

Rolniczy protest w #Medyka zawieszony.



Od samego rana razem z ministrem @CzSiekierski rozmawialiśmy z rolnikami prowadzącymi protest.

Protest został zawieszony, trzy główne postulaty wejdą w fazę realizacji jak najszybciej to możliwe.



Po Nowym Roku siadamy do stołu by… pic.twitter.com/AQVWyIvVOy — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) December 23, 2023

Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак на своей странице в "X"(Twitter).

Реклама:

Как отмечает вице-премьер польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев: дотации на закупку кукурузы; сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года; продолжение кредитов ликвидности.

Колодзейчак пообещал после нового года сесть за стол переговоров, чтобы выработать общее решение.

Реклама:

Напомним:

Польские фермеры, которые присоединились к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планировали продолжить свой протест до 3 января.

По состоянию на утро 22 декабря, в очередях на границе с Польшей на въезде в Украину ожидали около 3900 грузовиков, 1700 из них - в пункте пропуска "Ягодин".