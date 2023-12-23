Все разделы
Укр / Рус

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Суббота, 23 декабря 2023, 14:25 - Экономическая правда
 
Getty Images

Утром 23 декабря протесты польских фермеров на пункте пропуска "Шегини-Медики" были приостановлены. Новое правительство Польши ведет переговоры.

Об этом сообщил вице-министр Министерства аграрной политики Михал Колодзейчак на своей странице в "X"(Twitter).

Реклама:

Как отмечает вице-премьер польские фермеры согласились разблокировать границу, с требованием скорейшей реализации трех требований аграриев: дотации на закупку кукурузы; сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года; продолжение кредитов ликвидности.

Колодзейчак пообещал после нового года сесть за стол переговоров, чтобы выработать общее решение.

Реклама:

Напомним: 

Польские фермеры, которые присоединились к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планировали продолжить свой протест до 3 января.

По состоянию на утро 22 декабря, в очередях на границе с Польшей на въезде в Украину ожидали около 3900 грузовиков, 1700 из них - в пункте пропуска "Ягодин".

Польша аграрии
Реклама:
Материалы по теме
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть 23 декабря 2023, 15:20
Украина и Польша согласовали действия для разблокирования границы 22 декабря 2023, 20:36
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков 22 декабря 2023, 10:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте