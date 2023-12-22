У чергах на кордоні з Польщею перебувають близько 3 900 вантажівок

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Станом на ранок 22 грудня, у чергах на кордоні з Польщею на в'їзді до України очікують близько 3900 вантажівок, 1700 з них – у пункті пропуску "Ягодин".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"На жаль, блокування продовжується. На певний час розблокувався напрямок пункту пропуску "Ягодин". Проте з 18 грудня блокування поновилися, фактично зараз знову заблоковані чотири напрямки – Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині", – зазначив він.

Демченко зазначив, що найменший рух на найбільшому інфраструктурному об'єкті і напрямку – пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", за добу там перетнули кордон близько 170 вантажівок в обидва боки, "з яких тільки десь 30 у напрямку Польщі, решта в напрямку України".

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Стосовно решти пропускних пунктів на кордоні України з Угорщиною та Словаччиною Демченко поінформував, що рух вантажного транспорту там не блокується.

Проте він підкреслив, що на цих пунктах перетину є черги, адже через дії польських перевізників "водії обирають для себе інші напрямки, де вони б могли перетнути швидше кордон".

"У чергах на пункті пропуску "Ужгород", станом на ранок, перебуває майже 400 вантажних транспортних засобів. Понад 700 вантажівок маємо в напрямку пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Останнім часом зросли черги і на румунському кордоні, на напрямку пункту пропуску "Порубне". Станом на ранок, в чергах перебувають 900 вантажних транспортних засобів, які очікують на перетин кордону. Рух іде, але, звісно, черги є", – резюмував Демченко.

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Нагадаємо:

За розрахунками Національного банку, українські експортери втратили близько 160 мільйонів доларів внаслідок блокади окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони.