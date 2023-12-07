На фондовому ринку сперечаються про рецесію в США наступного року

Макроекономічні оцінки США на 2024 рік коливаються щодо спадання, великі учасники фондового ринку розходяться в думках щодо поквартального приросту.

Про це пише Reuters.

"Відсутність консенсусу серед прогнозистів різко контрастує з тим, що було рік тому, коли більшість прогнозувала рецесію в США та швидке зниження ставок, що не відбулося. У третьому кварталі цього року найбільша економіка світу зросла на 5,2%", - йдеться в статті.

Банки та керівники активами мають різну думку щодо поквартальних застоїв. Якщо минулого року на економічному застої в США вказувала більшість експертів - нині ці оцінки є різними. Приріст ВВП США прогнозують в 1,2%, на це повпливала політика високих облікових ставок від Федеральної резервної системи (ФРС).

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"Учасники ринку готуються до нерівного початку нового року після сильного ралі минулого місяця як для акцій, так і для облігацій на основі короткострокового консенсусу щодо того, що інфляція та процентні ставки перебувають на стійкому шляху до зниження", - оцінює видання.

Найбільша європейська компанія з управління активами Amundi очікує економічний спад США у перший половині 2024 року, подібні прогнози має Deutsche bank. Натомість Morgan Stanley не бачить ознак рецесії, та прогнозує стабільність високих ставок ФРС до наступного року, тоді як JP Morgan бачить ризик рецесії реальним, а інвестиційна компанія Goldman Sachs - обмеженим.

Нагадаємо:

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Економіка США у третьому кварталі зросла на 5,2% у річному обчисленні, що є кращим показником, ніж 4,9% як очікувалось раніше.

В Єврокомісії прогнозують, що економіка єврозони цього року зростатиме менше, ніж прогнозувалося раніше, - на 0,6%, що на 0,2 п.п. нижче, ніж очікувалося у вересневому прогнозі Єврокомісії.