Количество мошенничества на соцсетях значительно упало за последние 10 дней

Getty Images

За последние десять дней от мошенников пострадало почти в восемь раз меньше клиентов, чем в период широкого распространения схемы заработка на соцсетях. Корни схемы ведут в Россию.

Об этом сообщает CEO Monobank Олег Гороховский на своем канале в телеграмм.

За последние десять дней пострадали 23 клиента на сумму 1,6 млн грн, тогда как во время пика мошеннической схемы за 10 дней грабили 640 клиентов на сумму 22 млн грн.

Реклама:

Как отмечает Гороховский, указанная мошенническая схема ведет свои корни из России.

Читайте также: Звонки из НБУ, заработки в интернете и фейковые сборы на ВСУ: мошенники совершенствуют схемы. Как не попасться на крючок?

Напомним:

Реклама:

Новая мошенническая схема выманивания денег предлагая легкий заработок на социальных сетях распространилась в Украине. Банки, зато выстроили алгоритм защиты денег пользователей.