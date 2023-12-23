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Количество мошенничества на соцсетях значительно упало за последние 10 дней

Суббота, 23 декабря 2023, 13:00 - Экономическая правда
 
Getty Images

За последние десять дней от мошенников пострадало почти в восемь раз меньше клиентов, чем в период широкого распространения схемы заработка на соцсетях. Корни схемы ведут в Россию.

Об этом сообщает CEO Monobank Олег Гороховский на своем канале в телеграмм.

За последние десять дней пострадали 23 клиента на сумму 1,6 млн грн, тогда как во время пика мошеннической схемы за 10 дней грабили 640 клиентов на сумму 22 млн грн.

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Как отмечает Гороховский, указанная мошенническая схема ведет свои корни из России. 

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Напомним: 

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Новая мошенническая схема выманивания денег предлагая легкий заработок на социальных сетях распространилась в Украине. Банки, зато выстроили алгоритм защиты денег пользователей.

мошенничество банк
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