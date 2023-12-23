Количество мошенничества на соцсетях значительно упало за последние 10 дней
За последние десять дней от мошенников пострадало почти в восемь раз меньше клиентов, чем в период широкого распространения схемы заработка на соцсетях. Корни схемы ведут в Россию.
Об этом сообщает CEO Monobank Олег Гороховский на своем канале в телеграмм.
За последние десять дней пострадали 23 клиента на сумму 1,6 млн грн, тогда как во время пика мошеннической схемы за 10 дней грабили 640 клиентов на сумму 22 млн грн.
Как отмечает Гороховский, указанная мошенническая схема ведет свои корни из России.
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Напомним:
Новая мошенническая схема выманивания денег предлагая легкий заработок на социальных сетях распространилась в Украине. Банки, зато выстроили алгоритм защиты денег пользователей.