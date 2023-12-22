Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года

Еще на год до 1 января 2025 года продлили освобождение от уплаты НДС и ввозной пошлины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров.

Об этом сообщает пресс-служба государственной таможенной службы.

Отмечается, что до 1 января 2025 года продлено действие нормы, согласно которой освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС следующие товары:

беспилотные летательные аппараты;

оптические прицелы, коллиматорные прицелы (коллиматоры), прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;

тепловизионные бинокли, монокуляры и бинокуляры, приборы ночного видения (бинокли и монокуляры);

дальномеры, используемые в оборонных целях;

переносные радиостанции;

портативные радиоэлектронные средства обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидронные ружья).

"Указанные товары могут ввозиться на таможенную территорию Украины юридическими и физическими лицами, а также пересылаться в международных почтовых и экспресс-отправлениях без уплаты таможенных платежей", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что изменения внесены, согласно Законам Украины от 21 ноября 2023 года No 3474-IX и No 3475-IX. Изменения в Налоговый кодекс Украины относительно льготы по НДС вступили в силу 08.12.2023. Закон Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, продлевающий льготу по ввозной пошлине, уже подписан Президентом Украины и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним:

6 февраля 2023 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты №8360 и №8361-д об освобождении от НДС и пошлины на ввоз коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций.

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