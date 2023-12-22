Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА

Министерство обороны готовит пакетные изменения бронирования работников от мобилизации и одно из предложений - обновленная процедура.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА).

По результатам встречи с заместителем министра экономики Игорем Фоменко в ЕВА отмечают, что пока процедура бронирования еще не согласована, и формируется, однако, как только она и ее отдельные элементы, а именно мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащим будут согласованы - детали будут анонсированы.

Также е-бронирование уже наработано и направлено на согласование. Однако, с учетом того, что все процедуры концептуально могут измениться, как только будет принято новое видение, все предложения бизнеса и к е-бронированию будут адаптированы.

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Это будет экспериментальный проект, сроком, вероятно, на 2 года. Бумажные бронирования также будут оставаться.

"В контексте действующей системы бронирований, было отмечено несколько аспектов. Так, речь шла о том, что забронировать можно до 50% от военнообязанных (на месяц бронируются те, у кого есть неточности в данных (то есть, они требуют уточнения) и на 6 месяцев - у кого все в порядке; если человек не стоит на воинском учете - он забронирован быть не может)", – говорится в сообщении.

Кроме того, бронирование предприятию предоставляется на время пока оно определено критически важным. Сейчас такой статус дается на 1 год. В случае, когда предприятие продолжает статус критичности, тогда и происходит перебронирование.

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Добавляется, что в случае задержек с согласованиями бронирований, целесообразно вести коммуникацию как с Минэкономики, так и с Генштабом, но бронирование продолжают согласовываться.

"Относительно проверки информации о военнообязанных в "Дія" господин Игорь объяснил, что есть такая система "Оберіг", через которую информация переводится из бумажного в электронный вариант. Сейчас Минобороны и Минцифры бросили все силы для внесения информации в "Оберіг", - объясняют в ЕВА.

Напомним:

ФОПы и гиг-контрактеры не будут подлежать бронированию - Минобороны и Генштаб ВСУ не поддержали это предложение.