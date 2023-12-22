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Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024

Пятница, 22 декабря 2023, 14:39 - Анастасия Жарикова

Государственный Ощадбанк в связи с военным положением продлил срок действия платежных карт до 31 марта 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Финучреждение продлило действие всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц.

"Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – отметили в Ощаде.

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В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. В частности, ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

Напоминаем:

В августе Ощадбанк в связи с военным положением продлил срок действия всех платежных карт до конца года.

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