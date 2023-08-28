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Ощадбанк продовжив термін дії всіх карток до кінця року

Понеділок, 28 серпня 2023, 15:13 - Анастасія Жарикова

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив термін дії всіх платіжних карток до кінця року.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Продовження дії карток стосуватиметься й карток внутрішньо переміщених осіб.

"Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", – додали в банку.

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У випадку закінчення терміну дії протерміновані картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Нагадуємо:

Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.

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